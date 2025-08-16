Ожидание в очереди на пересечение границы Беларуси и Польши — более 6 суток. Погранкомитет сказал об очередях легковых авто и автобусов на погранпереходе в Бресте

Пограничный комитет Беларуси 16 августа распространил информацию, что въезда в Польшу на погранпереходе Тересполь (Брест) ожидают более 4000 автомобилей и 110 автобусов.
Среднее время ожидания пересечения границы в электронной очереди составляет более 6 суток.
Несмотря на большое скопление транспорта, за сутки польская сторона еще больше замедлила пропуск автомобилей на свою территорию. Польские контрольные службы оформили лишь 320 из 1700 авто, а также 50 из 175 автобусов согласно установленным нормам пропуска.
Погранкомитет рекомендует учитывать эту информацию при планировании поездок в Польшу и при возможности выбирать альтернативные маршруты.
Кстати, с 14 августа «Минсктранс» заявил о приостановке многих рейсов из Минска в Вильнюс и обратно.
