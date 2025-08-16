Ожидание в очереди на пересечение границы Беларуси и Польши — более 6 суток. Погранкомитет сказал об очередях легковых авто и автобусов на погранпереходе в Бресте

Несмотря на большое скопление транспорта, за сутки польская сторона еще больше замедлила пропуск автомобилей на свою территорию. Польские контрольные службы оформили лишь 320 из 1700 авто, а также 50 из 175 автобусов согласно установленным нормам пропуска.