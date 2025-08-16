В Нижегородской области отремонтируют 39 дорог к социальным объектам

«Ежегодно при формировании планов ремонтной кампании мы уделяем особое внимание дорогам, на которых находятся социальные учреждения. Это больницы и фельдшерско-акушерские пункты, детские сады и школы, спортивные объекты. Их общая протяженность в этом году — почти 250 километров. Стоимость госконтрактов составляет более 5 миллиардов рублей. Ремонт на 10 таких участках уже завершен», — рассказал директор главного управления автомобильных дорог региона Леонид Самухин.