В Нижегородской области отремонтируют 39 дорог к социальным объектам

Ремонт 39 участков дорог, ведущих к социальным объектам, проведут в Нижегородской области в 2025 году при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
«Ежегодно при формировании планов ремонтной кампании мы уделяем особое внимание дорогам, на которых находятся социальные учреждения. Это больницы и фельдшерско-акушерские пункты, детские сады и школы, спортивные объекты. Их общая протяженность в этом году — почти 250 километров. Стоимость госконтрактов составляет более 5 миллиардов рублей. Ремонт на 10 таких участках уже завершен», — рассказал директор главного управления автомобильных дорог региона Леонид Самухин.
Работы проводят в 28 муниципальных округах. Больше всего дорог обновят в Арзамасе. Там отремонтируют отрезки общей протяженностью более 42 км. Самый короткий участок — в городе Боре: это дорога к детской школе искусств имени Ф. И. Шаляпина.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.