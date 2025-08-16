Ричмонд
Производитель ковровых изделий из Подмосковья увеличит выпуск продукции

Он купит новое оборудование на средства льготного займа.

Компания «РоялТафт», которая занимается производством ковровых изделий, из подмосковного города Дмитрова увеличит выпуск продукции благодаря льготному займу. Мера поддержки предоставляется в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

«Подмосковный Фонд развития промышленности одобрил выдачу льготного займа на 100 миллионов рублей компании “РоялТафт”. Средства фонда, а также собственные средства в размере более 121 миллиона рублей, компания направит на приобретение технологического оборудования в рамках развития своего производства», — отметила зампред подмосковного правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

Приобрести новое оборудование предприятие планирует до конца года. С его помощью компания планирует увеличить объемы производства тканых ковров и тафтингового ковролина.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.