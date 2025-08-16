Производитель ковровых изделий из Подмосковья увеличит выпуск продукции

Компания «РоялТафт», которая занимается производством ковровых изделий, из подмосковного города Дмитрова увеличит выпуск продукции благодаря льготному займу. Мера поддержки предоставляется в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
«Подмосковный Фонд развития промышленности одобрил выдачу льготного займа на 100 миллионов рублей компании “РоялТафт”. Средства фонда, а также собственные средства в размере более 121 миллиона рублей, компания направит на приобретение технологического оборудования в рамках развития своего производства», — отметила зампред подмосковного правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.
Приобрести новое оборудование предприятие планирует до конца года. С его помощью компания планирует увеличить объемы производства тканых ковров и тафтингового ковролина.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.