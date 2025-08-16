Производитель ковровых изделий из Подмосковья увеличит выпуск продукции

«Подмосковный Фонд развития промышленности одобрил выдачу льготного займа на 100 миллионов рублей компании “РоялТафт”. Средства фонда, а также собственные средства в размере более 121 миллиона рублей, компания направит на приобретение технологического оборудования в рамках развития своего производства», — отметила зампред подмосковного правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.