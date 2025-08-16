Кудымкар принимает очередной фестиваль

С 20 по 24 августа в Кудымкаре пройдет фестиваль «ЭТНОАВАНГАРД», посвящённый 100-летию Коми-Пермяцкого округа и художнику-авангардисту Петру Субботину-Пермяку. Этот год объявлен Годом коми-пермяцкого языка, и фестиваль стал частью масштабной культурной программы. Пять дней город будет жить в ритме искусства, музыки и огня, а гостей ждут креативные мастерские, уличные арт-объекты, музейные открытия, музыкальные эксперименты, театральные перформансы и яркое фаер-шоу.
«Фестиваль “ЭТНОАВАНГАРД” — это выражение духа и уникальности Коми-Пермяцкого округа, мост между прошлым и будущим, традицией и инновацией. Мы гордимся богатством уникального наследия Коми-Пермяцкого округа и рады показать его миру через новые формы искусства», — отмечает генеральный директор ПДНТ «Губерния», директор фестиваля Татьяна Марковна Санникова.
Программа «ЭТНОАВАНГАРДА» включает четыре творческие и креативные лаборатории, лекторий, а также музыкальную программу, которую представят на главной сцене Кудымкара.
Для жителей Кудымкара выступят ансамбль старинной крестьянской музыки «Репей» под руководством Марины Крюковой, Ирина Богатырёва (варган) и Алексей Шаповалов (ханг), регулярный участник Дягилевского фестиваля Петр Главатских с проектом «Времена». А завершением музыкальной программы станет музыкально-театральный перформанс в стиле этноавангард коллектива «Spokanki» (г. Москва).
Для участия в образовательных лабораториях потребуется регистрация. Ссылки на регистрацию будут размещены в официальном аккаунте 100-летия Коми-Пермяцкого округа, а также в соцсетях ПДНТ «Губерния».