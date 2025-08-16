Кудымкар принимает очередной фестиваль

С 20 по 24 августа в Кудымкаре пройдет фестиваль «ЭТНОАВАНГАРД», посвящённый 100-летию Коми-Пермяцкого округа и художнику-авангардисту Петру Субботину-Пермяку. Этот год объявлен Годом коми-пермяцкого языка, и фестиваль стал частью масштабной культурной программы. Пять дней город будет жить в ритме искусства, музыки и огня, а гостей ждут креативные мастерские, уличные арт-объекты, музейные открытия, музыкальные эксперименты, театральные перформансы и яркое фаер-шоу.