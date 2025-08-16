Ричмонд
+26°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В центре Челябинска установили русскую печь для выпечки оладий

В Челябинске отпраздновали День самовара. Горожане и гости города собрались на площади Революции, куда привезли настоящую русскую печь. Здесь же прошел фестиваль «Хороводы России», который посетили более двух тысяч человек.

Источник: Вечерний Челябинск

Депутат Госдумы Яна Лантратова в своем телеграм-канале рассказала, что Челябинск впервые присоединился к этому мероприятию, которое уже десятый год отмечается в более чем ста городах страны.

Она также отметила важность «Хоровода Великой Победы», который организовали участники фестиваля.

«Он отражает нашу сплоченность, наше братство, нашу дружбу. Это живая связь между поколениями, радость сотворчества и надежда на лучшее» — написала она.

Русскую печь в центр Челябинска привезли из Чебаркуля. Как рассказывал «Московский комсомолец», скоро на Южном Урале откроют музей русской сказки.