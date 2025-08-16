В центре Челябинска установили русскую печь для выпечки оладий

Депутат Госдумы Яна Лантратова в своем телеграм-канале рассказала, что Челябинск впервые присоединился к этому мероприятию, которое уже десятый год отмечается в более чем ста городах страны.
Она также отметила важность «Хоровода Великой Победы», который организовали участники фестиваля.
«Он отражает нашу сплоченность, наше братство, нашу дружбу. Это живая связь между поколениями, радость сотворчества и надежда на лучшее» — написала она.
Русскую печь в центр Челябинска привезли из Чебаркуля. Как рассказывал «Московский комсомолец», скоро на Южном Урале откроют музей русской сказки.