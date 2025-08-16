В Самаре 17 августа ограничат движение машин

В Самаре 17 августа состоится международный марафон на Кубок главы города. В связи с этим спортивным событием городские власти вводят временные ограничения на движение транспорта по ряду улиц.
Согласно информации от городской администрации, с 05:00 до 16:00 будут перекрыты 12 улиц, расположенных в Куйбышевском, Самарском и Ленинском районах. В список входят улицы Шоссейная, Главная, Водников, Комсомольская, Куйбышева, Вилоновская, Волжский проспект, улицы Молодогвардейская, Венцека, Фрунзе, Шостаковича и Галактионовская.
Важно отметить, что на этих же улицах с 18:00 16 августа до 16:00 17 августа будет действовать запрет на остановку и стоянку транспортных средств. Помимо этого, 17 августа с 05:00 до 16:00 дня будут отменены троллейбусные маршруты № 6 и № 16, а также временно приостановлено движение автобуса № 11.
В указанное время трамваи под номерами 1, 3, 5, 16, 20 и 22 будут следовать по измененным маршрутам. Автобусы маршрутов №№ 2, 3, 5д, 17, 23, 24, 32, 34, 36, 37, 41, 46, 47, 48д, 50, 53, 61, 85, 86, 88, 90, 91, 159, 165, 168, 172, 199, 226, 261 также изменят свои трассы в период с 05:00 до 16:00 17 августа.