В Самаре 17 августа ограничат движение машин

Важно отметить, что на этих же улицах с 18:00 16 августа до 16:00 17 августа будет действовать запрет на остановку и стоянку транспортных средств. Помимо этого, 17 августа с 05:00 до 16:00 дня будут отменены троллейбусные маршруты № 6 и № 16, а также временно приостановлено движение автобуса № 11.