В селе Кадниково Свердловской области к 2027 году откроют новую гостиницу

Ее возведут на территории загородного клуба «Белая лошадь», где проходят международные и всероссийские мероприятия.

Источник: Национальные проекты России

Новую малую гостиницу на 10 номеров откроют к 2027 году на территории загородного клуба «Белая лошадь» в селе Кадниково Свердловской области. Финансирование на строительство выделят по нацпроекту «Туризм и гостеприимство», сообщили в администрации Сысертского городского округа.

«В прошлом году турпоток в наш регион составил более трех миллионов человек. В этом году ожидаем еще больше туристов. Для комфортного пребывания на Среднем Урале развиваем туристскую инфраструктуру. Сегодня у нас функционируют около 500 отелей, баз отдыха, глэмпингов и курортов. Общий номерной фонд составляет 20 тысяч! Уже сейчас регионом оказывается поддержка малого и среднего бизнеса по нацпроекту “Туризм и гостеприимство”», — отметил врио губернатора Свердловской области Денис Паслер.

В загородном клубе «Белая лошадь» часто проходят различные мероприятия, в том числе международные и всероссийские. Строительство гостиницы позволит принимать еще больше туристов. На эти цели выделят 15 млн рублей.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.