В селе Кадниково Свердловской области к 2027 году откроют новую гостиницу

«В прошлом году турпоток в наш регион составил более трех миллионов человек. В этом году ожидаем еще больше туристов. Для комфортного пребывания на Среднем Урале развиваем туристскую инфраструктуру. Сегодня у нас функционируют около 500 отелей, баз отдыха, глэмпингов и курортов. Общий номерной фонд составляет 20 тысяч! Уже сейчас регионом оказывается поддержка малого и среднего бизнеса по нацпроекту “Туризм и гостеприимство”», — отметил врио губернатора Свердловской области Денис Паслер.