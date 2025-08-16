Ричмонд
Телеведущий Владимир Соловьев приехал на День города в Екатеринбург

Владимир Соловьев посетил фестиваль «Энергия РМК» в Екатеринбурге.

Источник: пресс-служба РМК Екатеринбург

В День города в Екатеринбурге открылся фестиваль «Энергия РМК». Среди гостей, посетивших мероприятие был и известный телеведущий Владимир Соловьев.

— Екатеринбург не только щит Родины, который здесь куется, но и великие оружейники, — сказал на фестивале Владимир Соловьев. — Все могут пытаться воевать с нами, но что на спортивных ристалищах, что на поле боя, нам нет и не будет равных. Екатеринбург это честь и слава, опора и надежда, великое прошлое и будущее нашей Родины! С Днем города!

Фестиваль открылся эффектным авиашоу пилотажной группы «Русь».