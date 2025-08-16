Ирина Глущенко завоевала титул «Миссис Россия — Земной шар — 2025»

И одной из главных Королев, с титулом «Миссис Россия — Земной шар — 2025», стала Ирина Глущенко. Ранее она была обладательницей титула гран-при «Миссис Нижний Новгород — 2025». Именно она представит Россию на международном конкурсе «Миссис Земной шар», который состоится в Америке в июне 2026 года.