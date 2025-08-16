Ричмонд
Ирина Глущенко завоевала титул «Миссис Россия — Земной шар — 2025»

Она представит Россию на международном конкурсе в Америке.

Источник: Время

Четыре мамы и победительницы конкурса «Миссис Нижний Новгород — 2025» — Марина Савельева, Надежда Васильева, Анна-Амелия Макарова и Ирина Глущенко приняли участие в федеральном конкурсе для женщин с детьми «Миссис Россия — 2025», об этом сообщают организаторы.

Нижегородки привезли почетные титулы: Анна-Амелия Макарова стала «Королевой поэзии». Ее выступление на творческом этапе конкурса жюри признали лучшим.

Надежда Васильева была отмечена как самая яркая и экстравагантная участница и стала обладательницей титула и короны — «Королева эпатажа».

Марина Савельева, самая взрослая участница данного конкурса, стала всеобщей любимицей и удостоилась титула — «Миссис Овация».

И одной из главных Королев, с титулом «Миссис Россия — Земной шар — 2025», стала Ирина Глущенко. Ранее она была обладательницей титула гран-при «Миссис Нижний Новгород — 2025». Именно она представит Россию на международном конкурсе «Миссис Земной шар», который состоится в Америке в июне 2026 года.

В этом году конкурс «Миссис Россия» отмечал свой 25-летний юбилей. В нем приняли участие 47 женщин из разных городов России и республик.

Возрастное ограничение: 18+.