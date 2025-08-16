Ричмонд
Сколько заработал Алматы на концерте Дженнифер Лопес

В акимате Алматы поделились финансовыми итогами от концерта звезды мирового уровня — Дженнифер Лопес, сообщает Zakon.kz.

Источник: Акимат Алматы

Напомним, певица выступила на Центральном стадионе мегаполиса 10 августа 2025 года. Как это было, можно прочитать здесь.

По информации акимата Алматы, концерт звезды собрал 27 тысяч зрителей и 10 млрд тенге.

Среди зрителей было 7 тысяч человек, которые приехали из других государств, а именно — из 35 стран мира.

отметили в акимате

Экономический эффект впечатляет:

более 10 млрд тенге оборота; около 600 млн тенге налогов; только иностранные туристы оставили в Алматы, в период проведения концерта, свыше 5 млрд тенге.

Также в акимате отметили, что команда Дженнифер Лопес высоко оценила организацию концерта в мегаполисе, а организаторы выступления добавили, что подготовка именно алматинской площадки была лучшей среди всех.