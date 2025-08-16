Сколько заработал Алматы на концерте Дженнифер Лопес

Напомним, певица выступила на Центральном стадионе мегаполиса 10 августа 2025 года. Как это было, можно прочитать здесь.
По информации акимата Алматы, концерт звезды собрал 27 тысяч зрителей и 10 млрд тенге.
Среди зрителей было 7 тысяч человек, которые приехали из других государств, а именно — из 35 стран мира.
Экономический эффект впечатляет:
более 10 млрд тенге оборота; около 600 млн тенге налогов; только иностранные туристы оставили в Алматы, в период проведения концерта, свыше 5 млрд тенге.
Также в акимате отметили, что команда Дженнифер Лопес высоко оценила организацию концерта в мегаполисе, а организаторы выступления добавили, что подготовка именно алматинской площадки была лучшей среди всех.