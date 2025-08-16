Ричмонд
В Ростовской области ученые определили, можно ли есть рыбу из Дона

В Нижнем Дону зафиксировали превышение содержания нефтепродуктов в 1,4 раза.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области ученые провели мониторинг Азово-Донского района качества воды и влияния на ее на рыбу, которая там водится. Результаты исследования были опубликованы в экологическом вестнике Дона за 2024 год.

Согласно данным мониторинга, качество воды и донных отложений в Нижнем Дону и Таганрогском заливе остается под контролем, но с некоторыми проблемными участками.

В Нижнем Дону фиксировались превышения предельно допустимой концентрации нефтепродуктов (до 1,4 раза), особенно в районе станицы Романовской и устья реки Темерник. Также обнаружены повышенные концентрации железа, марганца и меди, но они не представляют критической угрозы для водных биоресурсов. В единичных случаях зафиксировано превышение ртути в устье протоки Аксай, однако это локальное явление.

В Таганрогском заливе уровень нефтяного загрязнения остается стабильным, но в донных отложениях западной части зафиксированы высокие концентрации нефтепродуктов (до 1,11 г/кг). Также обнаружены метаболиты пестицидов (ДДТ и его производные), но их содержание не превышает норм.

Несмотря на загрязнение среды, промысловые виды рыб (сельдь, судак, лещ, тюлька, пиленгас и др.) не накапливают опасных уровней токсикантов. Концентрации тяжелых металлов, пестицидов и радионуклидов (цезия-137) в рыбе не превышают норм.