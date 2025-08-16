В Ростовской области ученые определили, можно ли есть рыбу из Дона

В Нижнем Дону фиксировались превышения предельно допустимой концентрации нефтепродуктов (до 1,4 раза), особенно в районе станицы Романовской и устья реки Темерник. Также обнаружены повышенные концентрации железа, марганца и меди, но они не представляют критической угрозы для водных биоресурсов. В единичных случаях зафиксировано превышение ртути в устье протоки Аксай, однако это локальное явление.