Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Кубани отремонтируют участок дороги станица Журавская — город Тихорецк

Последний раз работы на этом отрезке проводили в 2012 году.

Участок дороги, соединяющей станицу Журавскую и город Тихорецк, протяженностью 5,72 км отремонтируют в Выселковском районе Краснодарского края. Работы проводят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.

Специалисты уже начали срезать старый асфальт на проезжей части и устранять ямы, а также укладывать выравнивающий слой. Напомним, что последний раз ремонт этого отрезка проводили в 2012 году.

На участке находится множество населенных пунктов. Например, это станицы Выселки и Новодонецкая, село Первомайское и другие.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.