На Кубани отремонтируют участок дороги станица Журавская — город Тихорецк

Участок дороги, соединяющей станицу Журавскую и город Тихорецк, протяженностью 5,72 км отремонтируют в Выселковском районе Краснодарского края. Работы проводят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.
Специалисты уже начали срезать старый асфальт на проезжей части и устранять ямы, а также укладывать выравнивающий слой. Напомним, что последний раз ремонт этого отрезка проводили в 2012 году.
На участке находится множество населенных пунктов. Например, это станицы Выселки и Новодонецкая, село Первомайское и другие.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.