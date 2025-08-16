Ричмонд
+23°
туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирцы нашли древнее захоронение в пустыне Гоби

Захоронение может принадлежать племенам, жившим у озера Дурген-нуур, когда оно было значительно крупнее.

Захоронение может принадлежать племенам, жившим у озера Дурген-нуур, когда оно было значительно крупнее.

Группа путешественников из Новосибирска обнаружила археологическую находку в пустыне Гоби — останки и глиняные черепки в древнем захоронении. Об этом они сообщили в telegram-канале «Территория Сибири: экспедиции и путешествия».

Первоначально предполагалось, что это следы караванного пути XVIII-XIX веков. Однако учёные из Института археологии и этнографии СО РАН, получившие фото и координаты, предположили: захоронение может быть гораздо старше — около 5 тысяч лет. Оно может принадлежать племенам, жившим у озера Дурген-нуур, когда оно было значительно крупнее.

В планах — организовать полноценную экспедицию для изучения территории и поиска других памятников.