Новосибирцы нашли древнее захоронение в пустыне Гоби

Первоначально предполагалось, что это следы караванного пути XVIII-XIX веков. Однако учёные из Института археологии и этнографии СО РАН, получившие фото и координаты, предположили: захоронение может быть гораздо старше — около 5 тысяч лет. Оно может принадлежать племенам, жившим у озера Дурген-нуур, когда оно было значительно крупнее.