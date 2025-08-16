Новосибирцы нашли древнее захоронение в пустыне Гоби

Захоронение может принадлежать племенам, жившим у озера Дурген-нуур, когда оно было значительно крупнее.
Группа путешественников из Новосибирска обнаружила археологическую находку в пустыне Гоби — останки и глиняные черепки в древнем захоронении. Об этом они сообщили в telegram-канале «Территория Сибири: экспедиции и путешествия».
Первоначально предполагалось, что это следы караванного пути XVIII-XIX веков. Однако учёные из Института археологии и этнографии СО РАН, получившие фото и координаты, предположили: захоронение может быть гораздо старше — около 5 тысяч лет. Оно может принадлежать племенам, жившим у озера Дурген-нуур, когда оно было значительно крупнее.
В планах — организовать полноценную экспедицию для изучения территории и поиска других памятников.