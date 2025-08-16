Ричмонд
+23°
туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининграде водитель перевозил ребёнка в открытом люке

Мужчину привлекли к ответственности.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде привлекли к ответственности 32-летнего водителя автомобиля Toyota, который перевозил ребёнка в открытом люке. Об этом сообщает региональная ГАИ.

Свои действия местный житель объяснил тем, что ребёнок хотел проветриться. Кроме того, сотрудники ГАИ обнаружили, что автомобиль не зарегистрирован в установленном порядке.

Составлены административные материалы, предусмотренные ч. 1 ст. 12.1 («Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке»), ч. 3 ст. 12.23 («Нарушение правил перевозки людей») и ст. 12.6 КоАП РФ («Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов»).