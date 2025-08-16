В башкирском селе Угузево открыли новый фельдшерско-акушерский пункт

Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), построенный по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», открыли в селе Угузево Республики Башкортостан. Об этом сообщили в администрации Бирского района.
В учреждении есть кабинет фельдшера, процедурная, смотровой кабинет, комната ожидания, санузел, а также помещения для персонала, хранения медикаментов и уборочного инвентаря. Кроме того, ФАП оснащен необходимым оборудованием.
«Открытие нового ФАПа — это важный шаг на пути к повышению доступности и качества медицинской помощи. Современное оборудование и комфортные условия работы позволят эффективнее проводить профилактику, лечить заболевания, укреплять здоровье наших граждан и обеспечивать им активную, долгую жизнь», — отметил главный врач Бирской центральной районной больницы Айдар Хаматов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
— достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.