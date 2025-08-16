Командующий ВВС Беларуси Лукьянович: границу Беларуси на южных рубежах за год нарушили около 300 беспилотников

Командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Беларуси генерал-майор Андрей Лукьянович привел статистику нарушений беспилотниками белорусской границы, сообщает телеграм-канал Министерства обороны.
«Более трех сотен нарушений государственной границы нашей страны. В основном это беспилотные летательные аппараты, которые нарушают границу, к сожалению, на южных рубежах, потому что там обстановка непростая», — отметил Андрей Лукьянович.
По его словам, белорусская авиация несет боевое дежурство.
«Ежедневно, круглосуточно адекватно реагируем на все вызовы и угрозы, которые мы наблюдаем в воздушном пространстве, для того, чтобы обеспечить мирное небо в нашей стране», — подчеркнул генерал-майор.
Кстати, ночью 29 июля 2025 года ПВО Беларуси пресекла полет беспилотника, который упал на окраине Минска во Фрунзенском районе (здесь подробности).
Мы писали, что 14 августа Беларусь, второй раз за год, получила российские модернизированные самолеты Су 30 СМ².