В Тайшете возводится современная школа на 1275 мест

«Школа возводится в микрорайоне для работников крупных предприятий сферы металлургии. Для комфортного проживания важна социальная инфраструктура. Необходимо создавать условия как для работы, так и для отдыха, и, конечно, для того, чтобы растить детей», — отмечает губернатор Игорь Кобзев.