В Тайшете возводится современная школа на 1275 мест

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев проинспектировал строительство новой школы в Тайшете. Учебное заведение возводится в рамках развития микрорайона «Миниполис» и станет крупнейшим образовательным учреждением города. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.
«Школа возводится в микрорайоне для работников крупных предприятий сферы металлургии. Для комфортного проживания важна социальная инфраструктура. Необходимо создавать условия как для работы, так и для отдыха, и, конечно, для того, чтобы растить детей», — отмечает губернатор Игорь Кобзев.
Масштабный проект реализуется благодаря инфраструктурному бюджетному кредиту при поддержке регионального бюджета. Общая стоимость строительства составляет около 3,5 миллиардов рублей.
Старт строительства был дан в августе 2023 года. В настоящее время на объекте активно ведутся строительно-монтажные работы. Параллельно специалисты занимаются благоустройством прилегающей территории.
На стройплощадке работает внушительная команда: 125 квалифицированных рабочих, 7 инженерно-технических специалистов, 15 единиц специализированной строительной техники.
Сдать объект хотят в 2026 году.