Ричмонд
+23°
туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Тайшете возводится современная школа на 1275 мест

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев проверил ход работ.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев проинспектировал строительство новой школы в Тайшете. Учебное заведение возводится в рамках развития микрорайона «Миниполис» и станет крупнейшим образовательным учреждением города. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

«Школа возводится в микрорайоне для работников крупных предприятий сферы металлургии. Для комфортного проживания важна социальная инфраструктура. Необходимо создавать условия как для работы, так и для отдыха, и, конечно, для того, чтобы растить детей», — отмечает губернатор Игорь Кобзев.

Масштабный проект реализуется благодаря инфраструктурному бюджетному кредиту при поддержке регионального бюджета. Общая стоимость строительства составляет около 3,5 миллиардов рублей.

Старт строительства был дан в августе 2023 года. В настоящее время на объекте активно ведутся строительно-монтажные работы. Параллельно специалисты занимаются благоустройством прилегающей территории.

На стройплощадке работает внушительная команда: 125 квалифицированных рабочих, 7 инженерно-технических специалистов, 15 единиц специализированной строительной техники.

Сдать объект хотят в 2026 году.