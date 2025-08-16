В Евпатории благоустроили три детские площадки

Благоустройство трех детских площадок провели в городском округе Евпатория при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым.
Работы провели в поселках городского типа Мирный, Новоозерное и Заозерное. Для детей там установили развивающие панели, новые песочницы, качели, игровые комплексы и многое другое. Кроме того, рядом с площадками оборудованы велосипедные парковки и металлические ограждения.
Напомним, что всего в этом году на территории городского округа благоустраивают 11 дворовых и 2 общественные территории. Работы проводят в сквере «Примирения и согласия» и в сквере памяти погибшим в результате взрыва жилого дома по улице Некрасова, 67.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.