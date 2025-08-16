Ричмонд
Шла по краю проезжей части: на ночной дороге пьяный студент на мопеде снес 16-летнюю девушку

В Башкирии пьяный студент без прав на мопеде сбил 16-летнюю девушку.

Источник: Комсомольская правда

Минувшей ночью в селе Ямбетово Янаульского района Башкирии сбили 16-летнюю девушку. Об этом сообщил начальник региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

ДТП случилось на улице Дорожной. Юную жительница шла по краю проезжей части, когда наезд на неё совершил 18-летний студент на мопеде Regulmoto. Фар у него не было. В больницу с травмами попали и водитель, и пешеход.

Севастьянов добавил, что водительских прав у студента не было, а сам он в момент ДТП был пьяный. Это доказало медосвидетельствование.

