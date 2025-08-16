Ричмонд
В Каменске-шахтинском сгорел частный дом, пострадал мужчина

В Ростовской области после пожара госпитализировали мужчину.

Источник: Комсомольская правда

В Каменске-Шахтинском Ростовской области ночью на улице Трудовой произошел пожар в частном доме. Хозяин, 59-летний мужчина, вернувшись домой, обнаружил сильное задымление в комнате. Ему удалось самостоятельно выбраться на улицу, но он успел надышаться дымом и был госпитализирован.

В донском МЧС сообщили, что пожарные оперативно прибыли на место и ликвидировали возгорание на площади 40 квадратных метров. В тушении участвовали семь специалистов и две единицы техники.

По предварительным данным дознавателя МЧС, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

В МЧС России напомнили: установите в жилище пожарный извещатель — он оповестит громким сигналом о малейшем задымлении и поможет предотвратить трагедию.

