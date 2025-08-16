В Каменске-шахтинском сгорел частный дом, пострадал мужчина

В Каменске-Шахтинском Ростовской области ночью на улице Трудовой произошел пожар в частном доме. Хозяин, 59-летний мужчина, вернувшись домой, обнаружил сильное задымление в комнате. Ему удалось самостоятельно выбраться на улицу, но он успел надышаться дымом и был госпитализирован.