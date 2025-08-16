Ричмонд
Полпред Жога рассказал о подарке жителям Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 августа, ФедералПресс. Полпред УрФО Артем Жога поздравил Екатеринбург с Днем города. Он рассказал, какой подарок получила столица Свердловской области.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Несмотря на дождливую погоду, десятки тысяч екатеринбуржцев вместе празднуют 302-летие. Поздравил жителей этого уникального и самобытного города. Главная сила Екатеринбурга — в его жителях. В их стойкости, упорстве, мудрости и умении с энтузиазмом воплощать самые смелые идеи», — прокомментировал Артем Жога.

По его словам, Екатеринбург на День города получил подарок в виде спортивного квартала «Архангел Михаил». Современный спортивный комплекс позволяет заниматься не только традиционными видами спорта, но и стрельбой, боевыми искусствами.

Также Артем Жога принял участие в открытии фестиваля «Энергия РМК», во время которого помимо традиционных мероприятий планируется авиационное шоу от группы «Русь».

Ранее стало известно, что из Екатеринбурга передали технику участникам спецоперации.