Полпред Жога рассказал о подарке жителям Екатеринбурга

«Несмотря на дождливую погоду, десятки тысяч екатеринбуржцев вместе празднуют 302-летие. Поздравил жителей этого уникального и самобытного города. Главная сила Екатеринбурга — в его жителях. В их стойкости, упорстве, мудрости и умении с энтузиазмом воплощать самые смелые идеи», — прокомментировал Артем Жога.
По его словам, Екатеринбург на День города получил подарок в виде спортивного квартала «Архангел Михаил». Современный спортивный комплекс позволяет заниматься не только традиционными видами спорта, но и стрельбой, боевыми искусствами.
Также Артем Жога принял участие в открытии фестиваля «Энергия РМК», во время которого помимо традиционных мероприятий планируется авиационное шоу от группы «Русь».
Ранее стало известно, что из Екатеринбурга передали технику участникам спецоперации.