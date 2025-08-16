В Коми закрылось объединение «Револьт-центр»*, признанное иноагентом

«Пятнадцатого августа независимое культурное пространство “Револьт-центр”* было внесено Минюстом в реестр иностранных агентов. Мы не согласны с таким решением. И сейчас вынуждены сообщить, что мы закрываемся», — говорится в Telegram-канале центра.