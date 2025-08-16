В Коми закрылось объединение «Револьт-центр»*, признанное иноагентом

С. -ПЕТЕРБУРГ, 16 авг — РИА Новости. Объединение «Револьт-центр»* из Республики Коми, внесенное в реестр иностранных агентов, сообщило о своем закрытии.
Ранее в пятницу министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов объединение «Револьт-центр»*, видеоблогера и публициста Марка Солонина**, а также бывшего священника Иоанна Курмоярова**, следует из соответствующей базы ведомства.
«Пятнадцатого августа независимое культурное пространство “Револьт-центр”* было внесено Минюстом в реестр иностранных агентов. Мы не согласны с таким решением. И сейчас вынуждены сообщить, что мы закрываемся», — говорится в Telegram-канале центра.
Как отмечается, часть коллектива культурного пространства, включая бывших сотрудников, также внесена в реестр иноагентов, куда попали 17 человек.
* Организация, признанная иноагентом в России.
** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.