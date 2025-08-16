В городе Петровске Саратовской области обновят детскую библиотеку

Детскую библиотеку им. С. В. Михалкова в городе Петровске Саратовской области обновят по нацпроекту «Семья». Об этом сообщили в министерстве культуры региона.
До конца года там отремонтируют помещения и создадут развлекательные зоны. Отметим, что дизайн-проект нового интерьера был разработан уроженцем Петровска Сергеем Алпатовым.
«Основная цель модернизации библиотеки — создание привлекательного и современного места для детей, где можно не только найти литературу по школьной программе, но и провести время за настольными играми или в кружках по интересам», — рассказала министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.
После завершения ремонта в детской библиотеке появится небольшой скалодром и антресоли. Там будут удобные места для чтения книг. Кроме того, в учреждение завезут новую мебель, детскую литературу и современное оборудование.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.