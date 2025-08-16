Синоптик рассказал о похолодании в Москве

«В четверг регион будет пересекать очередной фронтальный раздел, на этот раз холодный, который станет причиной кратковременных дождей, а его влияние на температуру будет незначительным и она останется на один-два градуса ниже средних многолетних показателей. В последний день рабочей недели на Русскую равнину выйдет очередной циклон, на этот раз он придет с запада, принесёт с собой ливни и грозы, и вновь не позволит температуре преодолеть 20-градусную отметку», — заключил синоптик.