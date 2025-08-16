В Иркутской области проходит конкурс «Человек культуры 38»

На сайте irk.kp.ru стартовал фотоконкурс «Человек культуры 38»! Наши читатели выберут тех, кто по их мнению, лучший в своей сфере. Участие в онлайн-соревновании принимают директоры, художественные руководители, педагоги и библиотекари со всех уголков Приангарья.
Трех победителей определим с помощью народного голосования, которое пройдет с 18:00 15 августа по 23:59 31 августа 2025 года. Один пользователь может проголосовать один раз в 24 часа, а затем — сделать это снова. Итоги «Комсомольская правда» — Иркутск совместно с Министерством культуры Иркутской области подведут в первую неделю сентября.
Обладателей наибольшего количества голосов пригласят на торжественное награждение, где вручат подарки и именные дипломы. На сайте irk.kp.ru и в газете будет опубликована итоговая статья с фотографиями, а также победителей пригласят в программу на радио «Комсомольская правда» в Иркутске на 91,5 FМ.
Поддержать участников можно по ссылке.
Желаем удачи каждому специалисту!