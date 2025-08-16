В Иркутской области проходит конкурс «Человек культуры 38»

Трех победителей определим с помощью народного голосования, которое пройдет с 18:00 15 августа по 23:59 31 августа 2025 года. Один пользователь может проголосовать один раз в 24 часа, а затем — сделать это снова. Итоги «Комсомольская правда» — Иркутск совместно с Министерством культуры Иркутской области подведут в первую неделю сентября.