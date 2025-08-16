Новосибирским детям с гемофилией станет доступно новое лекарство

В России расширили список импортных препаратов, закупаемых для тяжёлобольных детей. Фонд «Круг добра» включил в него эфанесоктоког альфа — современное средство для лечения гемофилии А, которое поможет детям, у которых не удаётся контролировать болезнь стандартной терапией. Об этом сообщает Infopro54.