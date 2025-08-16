Ричмонд
Новосибирским детям с гемофилией станет доступно новое лекарство

Ранее такие медикаменты были недоступны из-за санкций.

В России расширили список импортных препаратов, закупаемых для тяжёлобольных детей. Фонд «Круг добра» включил в него эфанесоктоког альфа — современное средство для лечения гемофилии А, которое поможет детям, у которых не удаётся контролировать болезнь стандартной терапией. Об этом сообщает Infopro54.

Препарат будет закупаться индивидуально по решению врачебной комиссии. В Новосибирской области около 300 человек болеют гемофилией, включая детей. Большинство — с формой А.

— Бывают случаи, когда препараты не работают. Новое лекарство даст шанс на стабильное лечение, — пояснил президент региональной организации Всероссийского общества гемофилии Сергей Архипов.

Ранее такие медикаменты были недоступны из-за санкционных ограничений. Теперь их закупки возобновлены за счёт федерального бюджета и фонда.