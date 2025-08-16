Ричмонд
+23°
туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Смоленской области начал работу новый этнотуристический комплекс

Там будут проводить экскурсии и занятия по ткачеству, плетению венков и рукоделию.

Источник: Национальные проекты России

Культурно-этнографический комплекс «Дмыничи» открылся в Монастырщинском муниципальном округе Смоленской области. Его работа будет направлена на реализацию задач нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в пресс-службе правительства региона.

В учреждении будут проводить экскурсии и занятия по ткачеству, плетению венков и рукоделию. На территории комплекса расположены два дома с утварью и настоящей русской печкой, музей «Скрыня», в котором представлены предметы крестьянского быта, а также игровая зона и деревенская сцена со зрительным залом. На открытии гостей встречали фольклорные коллективы, можно было отведать традиционные блюда, ознакомиться с народными ремеслами и поучаствовать в мастер-классах.

«Будем проводить здесь мастер-классы, лекции, семинары. Например, уже запланирован на сентябрь семинар с выставкой рушников от наших самых лучших коллекционеров», — рассказала создатель комплекса Елена Исаева.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство».

помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.