В Смоленской области начал работу новый этнотуристический комплекс

Культурно-этнографический комплекс «Дмыничи» открылся в Монастырщинском муниципальном округе Смоленской области. Его работа будет направлена на реализацию задач нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в пресс-службе правительства региона.
В учреждении будут проводить экскурсии и занятия по ткачеству, плетению венков и рукоделию. На территории комплекса расположены два дома с утварью и настоящей русской печкой, музей «Скрыня», в котором представлены предметы крестьянского быта, а также игровая зона и деревенская сцена со зрительным залом. На открытии гостей встречали фольклорные коллективы, можно было отведать традиционные блюда, ознакомиться с народными ремеслами и поучаствовать в мастер-классах.
«Будем проводить здесь мастер-классы, лекции, семинары. Например, уже запланирован на сентябрь семинар с выставкой рушников от наших самых лучших коллекционеров», — рассказала создатель комплекса Елена Исаева.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство».
помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.