В Башкирии отремонтируют участок дороги Явгильдино — Щучье Озеро

Участок дороги Явгильдино — Щучье Озеро в Караидельском и Аскинском районах Республики Башкортостан приведут в нормативное состояние в этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Протяженность ремонтируемого отрезка составит 13,5 км, сообщили в минтрансе региона.
На данном этапе работы ведутся на двух участках вблизи села Артакуль Караидельского района и на отрезке дороги от деревни Чишма-Уракаево до деревни Упканкуль в Аскинском районе. Подрядная организация сняла старое покрытие и уложила выравнивающий слой. Следующим этапом планируется выполнить укладку покрытия из асфальтобетона, укрепить обочины и нанести разметку.
«Дорога Явгильдино — Щучье Озеро находится на границе с Пермским краем и обеспечивает транспортную связь между двумя регионами. Помимо этого, по ней жители малых сел и деревень Аскинского района добираются до районного центра. Поэтому важно привести дорогу в нормативное состояние и обеспечить безопасный и комфортный проезд для всех участников дорожного движения», — отметила министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Любовь Минакова.
В ближайшее время дорожники приступят к ремонту участка длиной 2,9 км вблизи деревни Евбуляк. Все работы планируется завершить до конца 2025 года.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.