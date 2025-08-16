В Башкирии отремонтируют участок дороги Явгильдино — Щучье Озеро

«Дорога Явгильдино — Щучье Озеро находится на границе с Пермским краем и обеспечивает транспортную связь между двумя регионами. Помимо этого, по ней жители малых сел и деревень Аскинского района добираются до районного центра. Поэтому важно привести дорогу в нормативное состояние и обеспечить безопасный и комфортный проезд для всех участников дорожного движения», — отметила министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Любовь Минакова.