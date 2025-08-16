Предприятие из Нижнего Новгорода сократило время изготовления автодеталей

Участие в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» помогло компании «МС Автомотив» из Нижнего Новгорода на 9 часов сократить время изготовления деталей. Помощь предприятию оказывали эксперты регионального центра компетенций (РЦК), сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
«МС Автомотив» специализируется на разработке деталей из пластика, литье пластмасс, окраске деталей, изготовлении оснастки. В качестве пилотного потока на предприятии была выбрана оптимизация производства изделий бамперной группы. Доля продажи этой продукции составляет 24% в общей выручке компании.
По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, за полгода эксперты РЦК проанализировали и систематизировали работу пилотного участка и выявили 16 узких мест в потоке. Среди них — превышение объемов производства над спросом, нерациональная организация рабочего пространства, лишние перемещения материалов и продукции.
«По каждому направлению были внедрены решения. Например, сотрудники РЦК совместно с командой предприятия сократили время полировки деталей с 386 до 304 минут и стандартизировали работу операторов. Нововведения позволили сократить время изготовления изделия с 48 до 39 часов, скорость увеличилась на 18%. Изменения позволили увеличить выработку на 19%», — рассказал министр.
Помимо этого, специалисты РЦК обучили бережливым технологиям 33 сотрудника предприятия и подготовили двух внутренних тренеров, которые в дальнейшем смогут самостоятельно обучать своих коллег.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
— развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.