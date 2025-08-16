Предприятие из Нижнего Новгорода сократило время изготовления автодеталей

«По каждому направлению были внедрены решения. Например, сотрудники РЦК совместно с командой предприятия сократили время полировки деталей с 386 до 304 минут и стандартизировали работу операторов. Нововведения позволили сократить время изготовления изделия с 48 до 39 часов, скорость увеличилась на 18%. Изменения позволили увеличить выработку на 19%», — рассказал министр.