В станице Камышеватской на Кубани построят площадку для сдачи норм ГТО

Подготовительные работы на новом объекте уже начались.

Новая спортивная площадка, специально оборудованная для сдачи нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), откроется в станице Камышеватской Ейского района Краснодарского края. Объект обустроят в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России», сообщили в районной администрации.

«Спортивная площадка в Камышеватской станет новым центром притяжения молодежи и взрослых, желающих поддерживать себя в хорошей форме. Это отличная возможность повысить уровень физического воспитания среди населения и внести значительный вклад в укрепление здоровья жителей», — подчеркнула глава Камышеватского поселения Ирина Афанасьева.

Подготовительные работы на новом объекте уже начались: смонтированы бетонное основание и бордюрный камень. Следующим этапом станет установка спортивных конструкций, включая уличные тренажеры, турники, гимнастические скамьи и перекладины. На площадке уложат безопасное резиновое покрытие, чтобы все желающие могли заниматься спортом в любую погоду.

Государственная программа «Спорт России».

направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.