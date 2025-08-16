Ставрополье увеличило экспорт мяса птицы на 27%

Экспорт мяса птицы из Ставрополья за первое полугодие вырос на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Выстраивать внешнеэкономические связи помогает нацпроект «Международная кооперация и экспорт», сообщили в правительстве края.
«На середину июля ставропольские производители экспортировали почти 60 тысяч тонн мяса птицы на 130 миллионов долларов США. Продукция пользуется спросом, в первую очередь, благодаря своему высокому качеству», — отметил министр экономического развития региона Антон Доронин.
По его словам, крупнейшие покупатели — Саудовская Аравия и Китай. Также в этом году впервые экспортировали мясо птицы в Западную Африку — в Либерию.
«Отмечу, что, несмотря на сохраняющиеся внешние вызовы, регион достаточно успешно использует свои агропромышленные преимущества. Развиваться производителям помогает господдержка. Наша инфраструктура поддержки бизнеса оказывает помощь в поиске партнеров, участии в международных мероприятиях», — добавил Доронин.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.