Геофизики СПбГУ и МГУ создали нейросеть для обработки данных шельфа

Как уточнили в университете, около 70% разведанных запасов углеводородов России сосредоточено в арктических и дальневосточных морях. В промышленной разработке находится лишь около 5% из них, что связано со сложными условиями добычи. Сейсмические исследования позволяют выявлять потенциально опасные объекты в верхней части геологического разреза, такие как палеорусла и зоны разуплотнения, которые необходимо учитывать при строительстве буровых платформ и донной инфраструктуры.