В аэропорту Иркутска вводится новая схема движения транспорта на парковке

Важное сообщение для посетителей аэропорта Иркутска! С 18 августа с 08:00 в международном аэропорту Иркутска вводится новая схема движения транспорта в связи с реконструкцией парковочного комплекса.
Запуск новой парковки Р1 состоится 18 августа у международного терминала. Парковка рассчитана на 63 машино-места, из них 9 мест отведено для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Доступ разрешен только легковым автомобилям, исключение составляют автобусы вместимостью до 20 мест. Организовано движение через один въезд с улицы Ширямова и два выезда.
Действующий парковочный комплекс Р2 для вылетающих пассажиров у терминала вылета вмещает 120 машино-мест, включая 14 мест для инвалидов. Парковка оборудована двумя въездами и четырьмя выездами.
Обратите внимание: парковка у терминала вылета закрывается на реконструкцию.
Оплатить услуги парковки можно двумя способами. Первый — через стойки приема паркинг-карт на выезде с помощью банковской карты. Второй — в кассовых аппаратах, расположенных в зонах выезда у терминалов, где принимаются все формы оплаты. При оплате через кассовый аппарат водителю предоставляется 15 минут на выезд с территории парковки.
