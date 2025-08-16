В аэропорту Иркутска вводится новая схема движения транспорта на парковке

Оплатить услуги парковки можно двумя способами. Первый — через стойки приема паркинг-карт на выезде с помощью банковской карты. Второй — в кассовых аппаратах, расположенных в зонах выезда у терминалов, где принимаются все формы оплаты. При оплате через кассовый аппарат водителю предоставляется 15 минут на выезд с территории парковки.