Татарстан представил в «Сколково» новые беспилотники для городской и сельской среды

тяжелый БПЛА вертолетного типа «Беркут-3», предназначенный для мониторинга, разведки, доставки грузов средней тяжести и выполнения авиационных работ в сельском хозяйстве; промышленный БПЛА InnoSpector, применяемый для автономной инспекции, сканирования и мониторинга сложных промышленных объектов, резервуаров и труднодоступных зон; беспилотный самолет «Альбатрос М5», позволяющий выполнять аэрофотосъемку больших площадей и вести длительный видеомониторинг; «Агроскаут» для анализа изображений посевов, определения густоты посадок, фаз развития культур и выявления сорняков с последующей классификацией и рекомендациями по борьбе; модель InnoVTOL-3s, предназначенная для инспекции линейных объектов, создания цифровых моделей местности, аэрофотосъемки, мониторинга и охраны территорий, а также воздушной транспортировки грузов; автономный БПЛА «Альтаир Р-10», способный работать без внешних систем навигации и предназначенный для разведки и спасательных операций в условиях завалов, лесных пожаров и зон радиационного заражения, а также для логистики в условиях «умного города».