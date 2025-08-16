Ричмонд
+30°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Татарстан представил в «Сколково» новые беспилотники для городской и сельской среды

В инновационном центре «Сколково» открылась выставка беспилотных авиационных и роботизированных систем, где представлено более 700 экспонатов, включая разработки татарстанских компаний.

Источник: пресс-служба Министерства промышленности и торговли РТ

Об этом сообщает пресс-служба Министерства промышленности и торговли РТ.

В рамках Международного форума по развитию беспилотных авиационных систем эксперты обсуждают применение дронов и искусственного интеллекта, вопросы интеграции беспилотников в городскую среду, а также подготовку специалистов для этой отрасли. В мероприятии участвуют более 120 делегатов из Татарстана.

Научно-производственный центр БАС Республики Татарстан представил линейку отечественных беспилотников. Среди них:

тяжелый БПЛА вертолетного типа «Беркут-3», предназначенный для мониторинга, разведки, доставки грузов средней тяжести и выполнения авиационных работ в сельском хозяйстве; промышленный БПЛА InnoSpector, применяемый для автономной инспекции, сканирования и мониторинга сложных промышленных объектов, резервуаров и труднодоступных зон; беспилотный самолет «Альбатрос М5», позволяющий выполнять аэрофотосъемку больших площадей и вести длительный видеомониторинг; «Агроскаут» для анализа изображений посевов, определения густоты посадок, фаз развития культур и выявления сорняков с последующей классификацией и рекомендациями по борьбе; модель InnoVTOL-3s, предназначенная для инспекции линейных объектов, создания цифровых моделей местности, аэрофотосъемки, мониторинга и охраны территорий, а также воздушной транспортировки грузов; автономный БПЛА «Альтаир Р-10», способный работать без внешних систем навигации и предназначенный для разведки и спасательных операций в условиях завалов, лесных пожаров и зон радиационного заражения, а также для логистики в условиях «умного города».

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше