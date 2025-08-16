Ученый Пермского Политеха назвал насекомых, которые не менее опасны, чем клещи, в том числе потенциального переносчика нового китайского вируса

Лето — пора активного нападения клещей. По данным Роспотребнадзора, с начала сезона по поводу их укусов в медицинские организации обратилось более 490 тысяч человек. Но, помимо этих насекомых, в России есть другие, представляющие не меньшую опасность для жизни и здоровья. Эксперт Пермского Политеха рассказал, кто может стать потенциальным переносчиком чикунгуньи в России, чем лосиная муха и слепень похожи на клеща, почему нельзя самостоятельно извлекать личинку овода, как жук-майка убивает даже без укуса и почему надо защищать шею от шершней и ос, а также какие меры необходимо принять после контакта с каждым из этих животных.