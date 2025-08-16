Ричмонд
«Уфа» в 500-м матче сыграла вничью с московской «Родиной»

Пятый тур для уфимской команды оказался безголевым.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 16 августа. «Уфа» на своем стадионе «Нефтяник» приняла московскую «Родину» в рамках пятого тура Первой лиги. Для башкирской команды эта игра стала 500-й в истории. Победителя выявить не удалось: противостояние закончилось вничью со счетом 0:0.

На данный момент в онлайн-таблице «Уфа» занимает 11-е место с пятью очками в активе. «Родина» находится на 13-м.

