Мэр Сочи рассказал о подготовке укрытий в городе на случай атак дронов

Администрация Сочи продолжает работу по подготовке защитных укрытий для населения на случай атак беспилотников. Как сообщил мэр города Андрей Прошунин, проводится обследование подвальных помещений многоквартирных домов, которые могут быть использованы в качестве укрытий. В районах курорта уже прошли встречи с представителями управляющих компаний, ТСЖ и территориальных общественных самоуправлений, передает ИА KrasnodarMedia.
Особое внимание уделяется поддержанию санитарного состояния потенциальных укрытий и обеспечению беспрепятственного доступа к ним. Для оперативной ориентации жителей в экстренной ситуации на стены домов наносятся специальные указатели. Эта работа ведется во всех районах города-курорта.
18 августа в Сочи запланирована комплексная проверка системы оповещения населения. В 10:00 утра по всему городу будет включена учебная сирена. Мэр призвал жителей сохранять спокойствие, подчеркнув, что тревога носит исключительно тренировочный характер. Параллельно с информированием населения ведется работа по подготовке материально-технической базы для обеспечения безопасности горожан.