Мэр Сочи рассказал о подготовке укрытий в городе на случай атак дронов

Администрация Сочи продолжает работу по подготовке защитных укрытий для населения на случай атак беспилотников. Как сообщил мэр города Андрей Прошунин, проводится обследование подвальных помещений многоквартирных домов, которые могут быть использованы в качестве укрытий. В районах курорта уже прошли встречи с представителями управляющих компаний, ТСЖ и территориальных общественных самоуправлений, передает ИА KrasnodarMedia.