Новосибирский исследователь отправился на Камчатку изучать вулкан

Он будет работать вместе с камчатскими коллегами.

16 августа в Новосибирске доктор геолого-минералогических наук Иван Кулаков вылетел на Камчатку. Он возглавит экспедицию к Авачинскому вулкану — действующему, но пока не извергающемуся. Об этом сообщает Infopro54.

По его словам, вулкан проявляет признаки активности: идёт интенсивное газовыделение и наблюдается свечение на вершине. Это говорит о высокой температуре газов, которые раскаляют породы.

— Мы установим сейсмические станции. Возможно, они зафиксируют интересные процессы, — рассказал учёный.

Экспедиция продлится две недели. Кулаков будет работать вместе с камчатскими коллегами.

Напомним, что мощное землетрясение амплитудой 8,5 баллов произошло 30 июля на Камчатке.