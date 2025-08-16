Новосибирский исследователь отправился на Камчатку изучать вулкан

Он будет работать вместе с камчатскими коллегами.
16 августа в Новосибирске доктор геолого-минералогических наук Иван Кулаков вылетел на Камчатку. Он возглавит экспедицию к Авачинскому вулкану — действующему, но пока не извергающемуся. Об этом сообщает Infopro54.
По его словам, вулкан проявляет признаки активности: идёт интенсивное газовыделение и наблюдается свечение на вершине. Это говорит о высокой температуре газов, которые раскаляют породы.
— Мы установим сейсмические станции. Возможно, они зафиксируют интересные процессы, — рассказал учёный.
Экспедиция продлится две недели. Кулаков будет работать вместе с камчатскими коллегами.
Напомним, что мощное землетрясение амплитудой 8,5 баллов произошло 30 июля на Камчатке.