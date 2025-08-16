В Москве благоустроят территорию около станции «Останкино»

Территорию около станции третьего Московского центрального диаметра «Останкино» преобразят в Москве в соответствии с целями национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в департаменте экономической политики и развития города.
На объекте уберут под землю воздушные линии и проложат ливневую систему. Также там расширят тротуары, общая площадь пешеходной зоны составит почти 8,2 тыс. кв. м. На проезжей части уложат 16,7 тыс. кв. м асфальта, а на нерегулируемых пешеходных переходах появится 12 опор контрастного освещения. На пересечениях проезда Дубовой Рощи с Новомосковской улицей и 3-й Новоостанкинской улицей обновят светофоры и интегрируют их в интеллектуальную транспортную систему.
Кроме того, на благоустраиваемой территории 80 старых опор освещения заменят на круглые конические фонари и уличные торшеры c энергоэффективными светильниками. Для пассажиров городского транспорта на Новомосковской улице установят два новых остановочных павильона, для автомобилистов организуют парковки. Кроме того, около станции «Останкино» создадут 10,7 тыс. кв. м газона. Завершить основные работы планируется в сентябре.
«В этом районе сейчас идет масштабное строительство жилых комплексов, там находятся предприятия, телецентр и Останкинская башня. В ходе благоустройства сделаем удобные подходы и подъезды к станции, обеспечим комфортную пересадку между разными видами транспорта. В зону работ вошли улица Новомосковская и проезд Дубовой Рощи», — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
— комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.