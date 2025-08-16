В Москве благоустроят территорию около станции «Останкино»

На объекте уберут под землю воздушные линии и проложат ливневую систему. Также там расширят тротуары, общая площадь пешеходной зоны составит почти 8,2 тыс. кв. м. На проезжей части уложат 16,7 тыс. кв. м асфальта, а на нерегулируемых пешеходных переходах появится 12 опор контрастного освещения. На пересечениях проезда Дубовой Рощи с Новомосковской улицей и 3-й Новоостанкинской улицей обновят светофоры и интегрируют их в интеллектуальную транспортную систему.