В Сочи презентуют дополненное издание книги «Над Красной Поляной»

Четвертое дополненное издание книги Юрия Ефремова «Над Красной Поляной» представят в Сочи 18 августа в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в Министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.
«По решению ученого совета общества каждая школа и библиотека города Сочи получат в дар экземпляр издания. Кроме того, все читатели смогут воспользоваться технологией “оживления” книги, которая позволяет при использовании специального QR-кода оживить картинку и увидеть на экране телефона сошедших со страниц издания героев, узнать историю создания или просто полюбоваться красотами нашей природы», — отметили в Сочинском географическом обществе.
В рамках презентации также состоится открытие выставки картин, передающих атмосферу величественной природы Кавказских гор и Красной Поляны. Свои работы представят известные художники из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, в том числе старейший живописец — 97-летний сочинец Виталий Яблоновский.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство».
помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.