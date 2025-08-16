В Волгоградском планетарии откроется выставка к 65-летию полета собак

В дополнение к выставке на куполе в Звездном зале будет проведена лекция «Зоопарк на орбите», которая раскроет малоизвестные факты о первых животных в космосе, об особенностях их адаптации к невесомости и многом другом. В планетарии отметили, что мероприятие не только отдает дань памяти героическим животным, но и наглядно демонстрирует, какой путь прошла наука от первых экспериментов до современных космических программ.