В Волгоградском планетарии откроется выставка к 65-летию полета собак

Выставка к 65-летию орбитального полета собак Белки и Стрелки «Космические первопроходцы» будет работать в Волгоградском планетарии. Ее можно будет посетить по Пушкинской карте, которая действует по национальному проекту «Семья», сообщили в центре информационного и материально-технического обеспечения Волгоградской области.
В экспозиции будут представлены уникальные архивные материалы, рассказывающие о подвиге животных, проложивших путь человеку в космос. Посетители узнают, как проходила подготовка собак, какие трудности пришлось преодолеть ученым и как сложилась судьба четвероногих героев после полета.
В дополнение к выставке на куполе в Звездном зале будет проведена лекция «Зоопарк на орбите», которая раскроет малоизвестные факты о первых животных в космосе, об особенностях их адаптации к невесомости и многом другом. В планетарии отметили, что мероприятие не только отдает дань памяти героическим животным, но и наглядно демонстрирует, какой путь прошла наука от первых экспериментов до современных космических программ.
Нацпроект «Семья».
объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.