На форуме «Москва 2030» в интерактивном формате научат сортировать отходы

Мероприятия, посвященные раздельному сбору отходов, состоятся в рамках форума «Москва 2030» в соответствии с целями национального проекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в департаменте экономической политики и развития столицы.
На станции компании «Экотехпром» все желающие могут принять участие в интерактиве «Сортировка ТКО». Им необходимо будет разложить предметы в виде бытовых отходов по правильным нишам. В качестве подарка они смогут получить брелок из переработанного пластика или набор наклеек. Там же можно узнать, как утилизируется стекло и сколько потребуется пластиковых бутылок, чтобы изготовить футболку или куртку.
По четвергам в крытом павильоне Музея городского хозяйства проходят интерактивные занятия «Все, что нужно знать о сортировке отходов». На них рассказывают, как правильно проводить сортировку и почему есть материалы, которые нельзя переработать. Также посетители узнают, какие вещи можно сделать из различного переработанного мусора. Кроме того, на мастер-классе «Экотехпрома» юные гости научатся технике росписи акриловыми красками по ткани.
Нацпроект «Экологическое благополучие».
заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.