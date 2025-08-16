На форуме «Москва 2030» в интерактивном формате научат сортировать отходы

На станции компании «Экотехпром» все желающие могут принять участие в интерактиве «Сортировка ТКО». Им необходимо будет разложить предметы в виде бытовых отходов по правильным нишам. В качестве подарка они смогут получить брелок из переработанного пластика или набор наклеек. Там же можно узнать, как утилизируется стекло и сколько потребуется пластиковых бутылок, чтобы изготовить футболку или куртку.