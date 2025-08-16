Ричмонд
+25°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирец выиграл более 1,3 млн рублей в лотерею, но пока не забрал деньги

Было разыграно 707 млн рублей — крупнейший приз в истории лотереи.

Было разыграно 707 млн рублей — крупнейший приз в истории лотереи.

Житель Новосибирской области стал одним из 13 счастливчиков, разделивших суперприз лотереи «Большая 8» в июле. Его выигрыш составил более 1,3 миллиона рублей. Об этом сообщает АиФ-Новосибирск.

Было разыграно 707 млн рублей — крупнейший приз в истории лотереи. Однако новосибирец до сих пор не обратился за выигрышем.

У него есть 180 дней с даты розыгрыша, чтобы предъявить билет и документы. Если не успеет — деньги перейдут в фонд следующего суперприза.