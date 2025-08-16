Новосибирец выиграл более 1,3 млн рублей в лотерею, но пока не забрал деньги

Было разыграно 707 млн рублей — крупнейший приз в истории лотереи.
Житель Новосибирской области стал одним из 13 счастливчиков, разделивших суперприз лотереи «Большая 8» в июле. Его выигрыш составил более 1,3 миллиона рублей. Об этом сообщает АиФ-Новосибирск.
Было разыграно 707 млн рублей — крупнейший приз в истории лотереи. Однако новосибирец до сих пор не обратился за выигрышем.
У него есть 180 дней с даты розыгрыша, чтобы предъявить билет и документы. Если не успеет — деньги перейдут в фонд следующего суперприза.