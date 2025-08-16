Протест оппозиции в Кишиневе: стычки с полицией и задержания

Митинг ранее планировалось провести на центральной площади Кишинева, однако правительство спешно организовало там выставку силовых ведомств, приуроченную ко Дню диаспоры.
Уже с утра воскресенья активисты «Победы», прибывшие на вокзал поездом и попытавшиеся установить на территории вокзала палаточный городок, были арестованы правоохранителями, об этом сообщила депутат блока Марина Таубер.
Вокзал оказался оцепленным полицией. Даже для обычных пассажиров это уже не гостеприимные «ворота в город». Силовики начали ломать палатки, хватать и силой выводить людей. Есть задержанные.
Активисты «Победы» сообщали в соцсетях, что на пути в Кишинев дежурят полицейские патрули, препятствующие передвижению автомобилей в столицу.
Не только жителей Гагаузии, но и автобусы по всей стране задерживали и не пускали в Кишинев. Власть настолько в агонии, что уже своего народа боится.
К 15.00, когда у вокзала был назначен сбор протестующих, территорию оцепили карабинеры. Правоохранители заявили гражданам, что проведение акции протеста там запрещено. Марина Таубер распространила в мессенджере фото письма полиции, на которое ссылаются силовики, завив, что никаких уведомлений организаторам акции не поступало.
Это письмо, которое полиция показывает мирным протестующим у железнодорожного вокзала, фэйк. Я не получала ничего на мэйл. И никакого уведомления примария Кишинева о других готовящихся мероприятиях, кроме нашего, мне не отправляла! Считаю это провокацией лично примара Кишинева в тандеме с Майей Санду!
Ранее начальник Главного инспектората полиции Виорел Чернэуцану заявил, что каждый участник платных акций протеста может быть оштрафован на 7500 леев в день. За месяц общая сумма санкций может превысить 200 000 леев, то есть более 10 000 долларов, уточнил он.
Лидер одной из входящих в блок партий — «шанс» — Алексей Лунгу заверил протестующих, что им будет предоставлена юридическая помощь.
Людям, которым полиция во время нашей мирной акции выпишет штрафы, мы обязательно юридически поможем. Точно так, как делали это всегда. Ничего не бойтесь!
Пришедшие на акцию протеста начали скандировать антиправительственные лозунги. В толпе были замечены провокаторы с мегафонами, у некоторых в руках — румынские флаги. Полиция начала задержания.
Согласно действующему законодательству, которое до настоящего времени не было изменено, разрешены свободные собрания, включая право на свободное передвижение, закреплённое в статье 27 Конституции. Эта норма не была отменена или изменена. Мы можем твёрдо утверждать, что в настоящее время в Республике Молдова нарушаются права человека, причём в самом сердце Европы. Недопустимо, чтобы власть, провозглашающая себя демократической, использовала инструменты диктатуры.
Между тем, на место проведения акции прибыло подкрепление из карабинеров.
Депутат блока «Победа» Регина Апостолова отметила, что силовики выполняют указания правящей партии.
Мы прекрасно понимаем, что полиция выполняет указания нынешней власти, и какую бы точку мы ни выбрали и какое бы письмо ни подали, нам нигде не разрешили бы. Мы всегда проводили мирные митинги и сегодня настроены мирно. К сожалению, полиция выполняет указания правящей партии.
Собравшиеся начали скандировать «Позор!». Митинг начался, собравшиеся отметили, что за последние четыре года ситуация в Молдове ухудшилась по всем направлениям: выросли цены и тарифы, усилилось давление на оппозицию, попираются основные права человека, в том числе в преддверии осенних парламентских выборов, когда диаспора в России фактически лишена возможности голосовать. Активисты также еще раз выразили поддержку находящимся в пенитенциаре № 13 башкану Гагаузии Евгении Гуцул и Светлане Попан.
Мы вышли, чтобы дать четкий сигнал власти — вас здесь больше не хотят! Люди устали от лжи власти и нищеты.