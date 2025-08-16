Протест оппозиции в Кишиневе: стычки с полицией и задержания

Согласно действующему законодательству, которое до настоящего времени не было изменено, разрешены свободные собрания, включая право на свободное передвижение, закреплённое в статье 27 Конституции. Эта норма не была отменена или изменена. Мы можем твёрдо утверждать, что в настоящее время в Республике Молдова нарушаются права человека, причём в самом сердце Европы. Недопустимо, чтобы власть, провозглашающая себя демократической, использовала инструменты диктатуры.