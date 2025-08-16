Климатолог предупредил: в Новосибирске зимы станут теплее на 10

Большинство зим будут умеренными, но 10−20% — аномально тёплыми.
Эксперт по климату Алексей Непомнящих заявил, что в ближайшие 30 лет в Новосибирске и Сибири резко возрастёт число аномальных погодных явлений. Особенно заметными станут изменения осенью и зимой. Об этом сообщает Сиб.фм.
По словам Алексея, зимние температуры будут расти быстрее, чем летние. Если в конце XX века средняя температура зимой была около −6°C, то к концу XXI века может подняться до +2…+3°C.
— Это переход к положительным средним температурам. Такого не было с советских времён, — пояснил Непомнящих.
По прогнозам Росгидромета, к концу столетия диапазон колебаний зимних температур может превысить 10 градусов. Большинство зим будут умеренными, но 10−20% — аномально тёплыми.
Эксперт отметил: это не значит, что морозы исчезнут, но их станет меньше. А осенью, как уже сообщалось, в этом году ожидается аномальное тепло.