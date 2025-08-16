В Калининградской области стартовал Всероссийский форум «ШУМ»

«Форум “ШУМ” не только объединяет будущих журналистов, дизайнеров, медийщиков и продюсеров, он создает среду, где каждый может получить доступ к лучшим образовательным практикам, личному опыту признанных экспертов и к возможности реализовать свой первый или уже серьезный медиапроект. Здесь можно быть открытым, заниматься творчеством и выстраивать профессиональный диалог», — отметил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.