В Калининградской области стартовал Всероссийский форум «ШУМ»

Четвертый Всероссийский молодежный образовательный форум «ШУМ» начал работу в Калининградской области по национальному проекту «Молодежь и дети». Об этом сообщили в министерстве экономического развития, промышленности и торговли региона.
В четырех образовательных заездах примут участие 1,2 тыс. молодых медиаспециалистов. Программа нацелена на выявление и профессиональное сопровождение молодых специалистов разного профиля: журналистов, специалистов по связям с общественностью, создателей контента и блогеров. Первый заезд объединил представителей студенческих редакций, пресс-служб и медиакоманд. Вторая образовательная программа будет посвящена юным лидерам общественного мнения в возрасте от 14 до 17 лет и состоится при поддержке Движения первых.
Третьим заездом станет «ШУМ. Профессии» с 1 по 6 сентября. Он объединит действующих специалистов индустрии и станет пространством для обмена опытом, повышения профессиональных компетенций и обсуждения актуальных вопросов. Заключительная смена «ШУМ. Сообщество» соберет тех, кто уже прошел образовательные программы от центра развития молодежных медиа «ШУМ», а также его стратегических партнеров, лидеров креативных индустрий, представителей медиа, НКО, госструктур и бизнеса. Они обменяются лучшими практиками и построят устойчивые профессиональные связи.
«Форум “ШУМ” не только объединяет будущих журналистов, дизайнеров, медийщиков и продюсеров, он создает среду, где каждый может получить доступ к лучшим образовательным практикам, личному опыту признанных экспертов и к возможности реализовать свой первый или уже серьезный медиапроект. Здесь можно быть открытым, заниматься творчеством и выстраивать профессиональный диалог», — отметил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.
Нацпроект «Молодежь и дети».
направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.