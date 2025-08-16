Прикамский завод представил технологию заготовки кормов «сенаж в линию»

Ремонтно-механический завод из города Краснокамска Пермского края на Всероссийском форуме «Мясное скотоводство — 2025» презентовал инновационную технологию заготовки кормов «сенаж в линию» для производителей мяса. Развитие агропромышленного комплекса отвечает задачам национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в администрации Краснокамского городского округа.
Специалисты компании рассказали участникам семинара, почему корма в пленке полезнее обычных, какие ошибки часто допускаются при заготовке сенажа и как правильно организовать процесс, чтобы повысить рентабельность хозяйства. Отдельно обсудили финансовую поддержку государства и льготные схемы покупки оборудования. Особый интерес вызвала демонстрация оборудования KRMZ Innovation, которое помогает сократить расходы на упаковку сенажа на целых 50%, аккуратно складывая рулоны один за другим.
По итогам форума многие владельцы хозяйств отметили удобство предложенной методики и доступное содержание консультаций специалистов. Мероприятие прошло с участием лучших представителей отечественного АПК и стало площадкой для обмена практическими советами и новыми технологиями. Всего форум посетили более тысячи участников из разных регионов страны.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».
— развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.