Сочинская компания приняла участие в сухумском гастрофестивале

Представители предприятия предложили посетителям и гостям фестиваля живую и яркую дегустационную площадку с блюдами, приготовленными на глазах у публики. В числе угощений были черноморские устрицы и легендарная жареная барабулька, аромат и вкус которой не оставили равнодушными ни случайных прохожих, ни гурманов. Продукция FishingSochi привлекла внимание не только жителей и гостей республики, но и официальных лиц. Президент Абхазии Бадра Гунба и первый заместитель руководителя администрации Президента России Сергей Кириенко высоко оценили качество и презентацию блюд.