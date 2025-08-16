Сочинская компания приняла участие в сухумском гастрофестивале

Компания FishingSochi стала участником второго Большого сухумского гастрофестиваля в Абхазии. Участие в таких мероприятиях отвечает задачам национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в администрации Сочи.
Представители предприятия предложили посетителям и гостям фестиваля живую и яркую дегустационную площадку с блюдами, приготовленными на глазах у публики. В числе угощений были черноморские устрицы и легендарная жареная барабулька, аромат и вкус которой не оставили равнодушными ни случайных прохожих, ни гурманов. Продукция FishingSochi привлекла внимание не только жителей и гостей республики, но и официальных лиц. Президент Абхазии Бадра Гунба и первый заместитель руководителя администрации Президента России Сергей Кириенко высоко оценили качество и презентацию блюд.
Жареная барабулька от FishingSochi заняла третье место в номинации «Самое популярное блюдо», что стало важным признанием профессионализма команды. Участие в фестивале открыло новые возможности для расширения рынка сбыта и укрепления гастрономических и деловых связей. Компания планирует продолжать участие в подобных мероприятиях, усиливать позиции на абхазском рынке и развивать сотрудничество с местными операторами туриндустрии.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.