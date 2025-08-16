В Саратовской области шесть человек эвакуировали с горящей яхты «Мечта»

Под Саратовом сгорела и затонула элитная яхта «Мечта» стоимостью около $1 млн. Шестерых человек, находящихся на борту судна, удалось спасти. Предполагается, что причиной пожара стали неполадки с электропроводкой, и собственник яхты якобы знал об этой проблеме. Ранее «Мечта» уже попадала в неприятности, журналисты даже назвали ее «невезучей».