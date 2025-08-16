Педагог из Уфы выиграла грант на 550 тысяч рублей на форуме «Машук»

Педагог из Уфы Анастасия Афонина выиграла на Всероссийском молодежном конкурсе «Машук» грант на 550 тысяч рублей от Росмолодежи. Об этом сообщил министр молодежной политики Башкирии Вито Сабитов.
Как пояснил чиновник, на полученные средства Афонина запускать волонтерский проект для подростков «Отряд Добра 2.0».
Всероссийский молодёжный форум «Машук» проходит уже в 16-й раз. В этом году он объединяет 2 200 участников — молодых профессионалов сфер педагогики и воспитания.
